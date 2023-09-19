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Обстреливал украинские позиции: к 12 годам тюрьмы приговорили командира дивизиона нзф «ДНР»

19 сентября 2023, 21:40

Обстреливал украинские позиции: к 12 годам тюрьмы приговорили командира дивизиона нзф «ДНР»

Уроженец Донецка приговорен к 12 годам лишения свободы за государственную измену. Он в 2014 году вступил в «ополчение ДНР» на должность стрелка. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

Отмечается, что в ноябре-декабре 2014 года мужчину с позывным «Дядя Петя» назначили командиром одного из артиллерийских дивизионов, который располагался в городе Торез. В этом подразделении осужденный 5 лет командовал ведением прицельного огня гаубичной батареи и регулировал подвоз боевых комплектов для осуществления обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

В прокуратуре рассказали, что боевик обстреливал позиции украинских военных с территории оккупированного Красного Луча, Индустрии Луганской области и Кировска, Углегорска и пгт Ольховатки в Донецкой области.

В декабре 2019 года осужденный по собственному желанию уволился со «службы», однако через три года его мобилизовали для участия в войне против Украины.

«Задержали «дядю Петю» в апреле 2023 года в селе Опытном во время боевого столкновения с украинскими защитниками», — говорится в сообщении.

Напомним, женщина из Словянска сдавала оккупантам позиции ВСУ. 

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