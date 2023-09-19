Обстрілював українські позиції: на 12 років тюрми засудили командира дивізіону нзф «ДНР»

Уродженця Донецька засуджено до 12 років позбавлення волі за державну зраду. Він у 2014 році вступив до «ополчення ДНР» на посаду стрільця. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора України.



Зазначається, що у листопаді-грудні 2014 року чоловіка з позивним «Дядько Петя» призначили командиром одного з артилерійських дивізіонів, який перебував у місті Торез. У цьому підрозділі засуджений 5 років командував веденням прицільного вогню гаубичної батареї та регулював підвезення бойових комплектів для здійснення обстрілів позицій Збройних сил України.



У прокуратурі розповіли, що бойовик обстрілював позиції українських військових з території окупованого Красного Луча, Індустрії Луганської області та Кіровська, Вуглегірська та смт Ольховатки у Донецькій області.



У грудні 2019 року засуджений за власним бажанням звільнився зі «служби», проте за три роки його мобілізували для участі у війні проти України.



«Затримали «дядька Петю» у квітні 2023 року у селі Опитне під час бойового зіткнення з українськими захисниками», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, жінка зі Слов'янська здавала окупантам позиції ЗСУ.