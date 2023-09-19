Жительницу Славянска подозревают в сдаче позиций украинских защитников под Бахмутом

Задержанная коллаборантка. Фото: СБУ

В мае-июне 2023 года, подозреваемая в текстовых сообщениях подтверждала места российских обстрелов, обустроив в своей квартире своеобразный «наблюдательный пункт». Про обвинение коллаборантке сообщила Донецкая областная прокуратура.



Также она разоблачала огневые позиции ВСУ, в частности, расчеты РСЗО в г. Славянске и его окрестностях, чем сдерживала наступательные действия украинских защитников.

Жительница Славянска следила за РСЗО украинских военных. Фото: Донецкая областная прокуратура



В настоящее время она задержана и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.



Ранее в Житомире к 12 годам заключения приговорили жителя Донбасса, который в 2014 году добровольно присоединился к рядам незаконного вооруженного формирования «Сомали», и продолжает воевать на стороне России.



