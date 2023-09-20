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Российские беспилотники повредили Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

20 сентября 2023, 08:08

Российские беспилотники повредили Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Сегодня ночью, 20 сентября, российские войска неоднократно атаковали Полтавскую область, повредив Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Об этом заявил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин. 

«ПВО хорошо отработала по враждебным БпЛА. К сожалению, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы», — сказал Лунин. 

По словам главы полтавской ОВА, работа завода временно прекращена. 

Ранее, 19 сентября, ВС РФ обстреляли Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистической ракетой «Искандер-М». 


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