Российские беспилотники повредили Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге

Сегодня ночью, 20 сентября, российские войска неоднократно атаковали Полтавскую область, повредив Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Об этом заявил начальник Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.



«ПВО хорошо отработала по враждебным БпЛА. К сожалению, есть попадание в Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы», — сказал Лунин.



По словам главы полтавской ОВА, работа завода временно прекращена.

Ранее, 19 сентября, ВС РФ обстреляли Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистической ракетой «Искандер-М».





