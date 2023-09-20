Російські безпілотники пошкодили Нафтопереробний завод у Кременчуці

Сьогодні вночі, 20 вересня, російські війська неодноразово атакували Полтавську область, пошкодивши нафтопереробний завод у Кременчуці. Про це заявив начальник Полтавської ОВ Дмитро Лунін.



«ППО добре відпрацювала за ворожими БПЛА. На жаль, є потрапляння по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Сталася пожежа. На місці працюють усі відповідні служби», - сказав Лунін.



За словами голови полтавської ОВА, роботу заводу тимчасово припинено.

Раніше, 19 вересня, ЗС РФ обстріляла Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131, а також балістичною ракетою «Іскандер-М».





