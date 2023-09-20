За ударами по ЧВК «Вагнер» в Судане могут стоять украинские спецслужбы

Украинские спецслужбы, вероятно, стоят за серией ударов беспилотников и наземной операцией, направленной против поддерживаемого ЧВК «Вагнером» ополчения вблизи столицы Судана. Об этом говорится в расследовании CNN.



Последствия российского вторжения в Украину распространились вдали от линии фронта. В разговоре с CNN украинский военный источник описал операцию как работу «не суданских военных». На вопрос о том, стоит ли Киев за нападениями, источник лишь указал, что «ответственность, вероятно, возложена на украинские спецслужбы».



Операция включала серию нападений на военизированную группировку Силы скорой поддержки (RSF), которая, как полагают, получает помощь от Вагнера, российской группы наемников, в борьбе против суданской армии за контроль над страной. CNN не смог независимо подтвердить причастность Украины к серии ударов. Однако видеоматериалы, полученные CNN, показали характерные признаки атак беспилотников в украинском стиле.



По меньшей мере, в восьми ударах принимали участие два коммерчески доступных беспилотника, широко используемых украинцами. Эксперты также сказали, что использованная тактика, а именно схема налетающих прямо на цель дронов была очень необычной для Судана и более широкого африканского региона.



Скрытые удары Украины по Судану будут означать драматическое и провокационное расширение театра военных действий Киева против Москвы.



Части этих видео циркулируют в социальных сетях с четверга. Кадры наземной операции ранее не публиковались. Высокопоставленный суданский военный источник сообщил, что он ничего не знал об украинской операции в Судане и не верит, что это правда.



Многочисленные официальные лица США, похоже, не знали о вероятном инциденте и выразили удивление предположением, что удары и наземную операцию могли провести украинские силы.

Удары по союзникам ЧВК в Судане. Фото: CNN



Ранее в этом месяце, 14 дронов атаковали цели, связанные с Силами скорой поддержки (RSF), которые в Судане взаимодействуют с представителями российской ЧВК. Удары наносились недалеко от столицы Судана Хартум.

Напомним, Правительство Великобритании объявило ЧВК «Вагнера» террористической организацией.