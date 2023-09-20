За ударами по ПВК «Вагнер» у Судані можуть стояти українські спецслужби

Українські спецслужби, ймовірно, стоять за серією ударів безпілотників і наземною операцією, спрямованою проти ополчення, що підтримується ПВК «Вагнером» поблизу столиці Судану. Про це йдеться у розслідуванні CNN.



Наслідки російського вторгнення в Україну поширилися далеко від лінії фронту. У розмові з CNN українське військове джерело описало операцію як роботу «не суданських військових». На питання про те, чи стоїть Київ за нападами, джерело лише вказало, що «відповідальність, ймовірно, покладена на українські спецслужби».



Операція включала серію нападів на воєнізоване угрупування Сили швидкої підтримки (RSF), яке, як вважають, отримує допомогу від Вагнера, російської групи найманців, у боротьбі проти суданської армії за контроль над країною. CNN не зміг незалежно підтвердити причетність України до серії ударів. Проте, відеоматеріали, отримані CNN, показали характерні ознаки атак безпілотників в українському стилі.



Щонайменше у восьми ударах брали участь два комерційно доступні безпілотники, які широко використовуються українцями. Експерти також сказали, що використана тактика, а саме схема дронів, що налітають прямо на ціль, була дуже незвичайною для Судану й африканського регіону.



Приховані удари України в Судані означатимуть драматичне та провокаційне розширення театру воєнних дій Києва проти Москви.



Частини цих відео циркулюють у соціальних мережах із четверга. Кадри наземної операції раніше не публікувалися. Високопоставлене місцеве військове джерело повідомило, що він нічого не знав про українську операцію в Судані й не вірить, що це правда.



Численні офіційні особи США, схоже, не знали про ймовірний інцидент і здивовані припущенням, що удари та наземну операцію могли провести українські сили.

Удари по союзниках ПВК у Судані. Фото: CNN



Раніше цього місяця 14 дронів атакували цілі, пов'язані з Силами швидкої підтримки (RSF), які в Судані взаємодіють із представниками російської ПВК. Удари завдавалися неподалік столиці Судану Хартум.

Нагадаємо, Уряд Великобританії оголосив ПВК «Вагнера» терористичною організацією.