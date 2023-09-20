Судно Resilient Africa с украинским зерном уже находится в территориальном море Румынии

Турецкое судно Resilient Africa, груженное украинским зерном вчера покинуло порт Черноморска и отправилось по новому маршруту вдоль берега Румынии, а уже сегодня вошло в территориальные воды Румынии. Об этом рассказал руководитель проекта в «Института Черноморских стратегических исследований» Андрей Клименко.



Он отметил, что турецкий сухогруз весом 3276 тонн, вышедший из Черноморска с зерном вчера в 06:45, в настоящее время находится в территориальном море соседней страны, вблизи порта Мангалия.

Турецкое судно с украинским зерном в территориальных водах Румынии. Фото: Facebook

Напомним, вчера впервые был использован новый зерновой коридор, который Украина организовала без участия страны-оккупанта. После выхода из украинского порта сухогруза с зерном, цены на пшеницу упали.