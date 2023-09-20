Судно Resilient Africa з українським зерном вже знаходиться у територіальному морі Румунії

Турецьке судно Resilient Africa, завантажене українським зерном, вчора залишило порт Чорноморська і вирушило новим маршрутом уздовж берега Румунії, а вже сьогодні увійшло до територіальних вод Румунії. Про це розповів керівник проекту в «Інституті Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко.



Він зазначив, що турецький суховантаж вагою 3276 тонн, що вийшов із Чорноморська із зерном вчора о 06:45, наразі знаходиться у територіальному морі сусідньої країни, поблизу порту Мангалія.

Турецьке судно з українським зерном у територіальних водах Румунії. Фото: Facebook

Нагадаємо, вчора вперше було використано новий зерновий коридор, який Україна організувала без участі країни-окупанта. Після виходу з українського порту суховантажу із зерном, ціни на пшеницю впали.