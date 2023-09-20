«Белые ангелы» вывезли две семьи с детьми из-под обстрелов в Пивничном

Семья, которую вывезли подальше от зоны боевых действий. Фото: Нацполиция

В поселке Пивничное, за 2 км до линии боевых действий, две семьи обратились к «Белым ангелам» с просьбой вывезти их из зоны боевых действий. О просьбе с перемещением двух семей сообщили в Национальной полиции Украины.



«Когда громко, мы садимся на пол подальше от окна и так себя спасаем», – рассказывает о своей жизни у фронта шестилетняя Маша.

Ребенок, которого спасли от обстрелов. Фото: Нацполиция



Ее вместе с трехлетней сестрой Анной, мамой и лежащей после ранения бабушкой полицейские эвакуировали в безопасное место.

Жительница Пивничного. Фото: Нацполиция



Из-под огня унесли еще одну семью: отца с сыном-подростком. В районе Пивничного российская артиллерия не умолкает. Одна из семей уже пострадала от окупантов: бабушка попала под обстрел возле храма, выходя из вечерней службы.

Эвакуация мирного населения из Пивничного. Фото: Нацполиция



Знакомый, бывший с ней, погиб, а она получила ранение ноги. Из-за травмы женщина не ходит, ей назначено длительное лечение. Пострадавшую вместе с невесткой и маленькими внучками полицейские безопасными маршрутами доставили в Краматорск.

Ранее, в результате обстрела двух населенных пунктов — Петропавловка и Богатирь Донецкой области российскими войсками, было ранено пятеро людей.

Эвакуация детей из прифронтовой зоны. Фото: Нацполиция

