«Білі янголи» вивезли дві сім'ї з дітьми з-під обстрілів у Північному

Сім'я, яку вивезли подалі від зони бойових дій. Фото: Нацполіція

У селищі Північне, за 2 км до лінії бойових дій, дві родини звернулися до «Білих ангелів» із проханням вивезти їх із зони обстрілів. Про прохання із переміщенням двох сімей повідомили у Національну поліцію України.



«Коли голосно, ми сідаємо на підлогу подалі від вікна і так рятуємо себе», – розповідає про своє життя біля фронту шестирічна Маша.

Дитина, яку врятували від обстрілів. Фото: Нацполіція



Її разом із трирічною сестрою Ганною, мамою та бабусею, що лежала після поранення, поліцейські евакуювали в безпечне місце.

Жителька Північного. Фото: Нацполіція



З-під вогню забрали ще одну сім'ю: батька з сином-підлітком. У районі Північного російська артилерія не замовкає. Одна із сімей уже постраждала від окупантів: бабуся потрапила під обстріл біля храму, виходячи із вечірньої служби.

Евакуація мирного населення з Північного. Фото: Нацполіція



Знайомий, який був із нею, загинув, а вона отримала поранення ноги. Через травму жінка не ходить, їй призначено тривале лікування. Постраждалу разом із невісткою та маленькими онуками поліцейські безпечними маршрутами доставили до Краматорська.



Раніше внаслідок обстрілу двох населених пунктів — Петропавлівка та Богатир Донецької області російськими військами було поранено п'ятеро людей.

Евакуація дітей із прифронтової зони. Фото: Нацполіція