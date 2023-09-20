Армия РФ обстреляла Донецкую область: пятеро человек получили ранения

В результате обстрела двух населенных пунктов — Петропавловка и Богатирь Донецкой области российскими войсками, было ранено пятеро людей. Об обстрелах сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



Начальник Донецкой ОВА отметил, что в Петропавловке получили ранения четверо людей, а в Богатыре один. С начала полномасштабного вторжения по официальным данным в Донецкой области убито 1711 человек, ранено - 4146.

Результат обстрела населенных пунктов Донбасса на утро 20 сентября 2023 года. Фото: Донецкая ОВА



Общее количество жертв по области с начала войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, 18 сентября, россияне убили двух жителей Донбасса: в Северном и Авдеевке.