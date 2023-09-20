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Российский мобильный оператор начал работу в оккупированном Мариуполе

20 сентября 2023, 15:53

Российский мобильный оператор начал работу в оккупированном Мариуполе

Продажа сим-карт в оккупированном Мариуполе. Фото: «ДАН» Продажа сим-карт в оккупированном Мариуполе. Фото: «ДАН»

Созданный Россией оператор мобильной связи «+7Телеком» начал работу в оккупированной южной части Донецкой области. 

Как сообщает «ДАН», сегодня стартовала продажа сим-карт в Мариуполе.

Стоимость симки составляет 300 рублей, в цену включена абонентская плата за месяц.

Продажа сим-карт в оккупированном Мариуполе. Фото: «ДАН»

Также сообщалось, что с 20 сентября сим-карты «+7Телеком» начнут продавать в Новоазовске.

Мобильный оператор под брендом «+7Телеком» был запущен другим оператором «К-Телеком», который работает в оккупированном Крыму.

«+7Телеком» изначально начал работу в захваченных РФ районах Херсонской и Запорожской областей.

Карта покрытия мобильного оператора «+7Телеком». Скриншот

В российском министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций анонсировали, что «К-Телеком» и другой крымский оператор «Миранда-медиа» в течение трех лет покроют связью «приоритетные» населенные пункты в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее на захваченной РФ части Донецкой области работал только местный мобильный оператор «Финикс», а в Луганской области — «МКС». При этом на захваченной Луганщине отключен мобильный интернет.

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