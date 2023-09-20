Російський мобільний оператор розпочав роботу в окупованому Маріуполі

Створений Росією оператор мобільного зв'язку «+7 Телеком» розпочав роботу в окупованій південній частині Донецької області.
Як повідомляє «ДАН», сьогодні стартував продаж сім-карток у Маріуполі.
Вартість сімки складає 300 рублів, у ціну включена абонентська плата за місяць.
Продаж сім-карт в окупованому Маріуполі. Фото: «ДАН»
Також повідомлялося, що з 20 вересня сім-карти «7 Телеком» почнуть продавати в Новоазовську.
Мобільний оператор під брендом «+7Телеком» був запущений іншим оператором «К-Телеком», який працює в окупованому Криму.
«+7Телеком» спочатку почав роботу в захоплених РФ районах Херсонської та Запорізької областей.
Карта покриття мобільного оператора «+7Телеком». Скріншот
У російському міністерстві цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій анонсували, що «К-Телеком» та інший кримський оператор «Міранда-медіа» протягом трьох років покриють зв’язком «пріоритетні» населені пункти у захоплених районах Донецької та Луганської областей.
Раніше на захопленій РФ частині Донецької області працював лише місцевий мобільний оператор «Фінікс», а в Луганській області — «МКС». При цьому на захопленій Луганщині відключено мобільний інтернет .