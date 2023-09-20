Російський мобільний оператор розпочав роботу в окупованому Маріуполі

Продаж сім-карт в окупованому Маріуполі. Фото: «ДАН»

Створений Росією оператор мобільного зв'язку «+7 Телеком» розпочав роботу в окупованій південній частині Донецької області.



Як повідомляє «ДАН», сьогодні стартував продаж сім-карток у Маріуполі.



Вартість сімки складає 300 рублів, у ціну включена абонентська плата за місяць.

Продаж сім-карт в окупованому Маріуполі. Фото: «ДАН»

Також повідомлялося, що з 20 вересня сім-карти «7 Телеком» почнуть продавати в Новоазовську.



Мобільний оператор під брендом «+7Телеком» був запущений іншим оператором «К-Телеком», який працює в окупованому Криму.



«+7Телеком» спочатку почав роботу в захоплених РФ районах Херсонської та Запорізької областей.

Карта покриття мобільного оператора «+7Телеком». Скріншот

У російському міністерстві цифрового розвитку, зв’язку та масових комунікацій анонсували, що «К-Телеком» та інший кримський оператор «Міранда-медіа» протягом трьох років покриють зв’язком «пріоритетні» населені пункти у захоплених районах Донецької та Луганської областей.



Раніше на захопленій РФ частині Донецької області працював лише місцевий мобільний оператор «Фінікс», а в Луганській області — «МКС». При цьому на захопленій Луганщині відключено мобільний інтернет .