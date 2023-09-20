Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти вдарили по Херсонщині: постраждав чоловік

20 вересня 2023, 20:20

Окупанти вдарили по Херсонщині: постраждав чоловік

Російська армія сьогодні, 19 вересня, російські окупанти обстріляли Херсонську область, а саме смт Білозерка. Через атаку цивільний отримав поранення, також виникли проблеми з електропостачанням. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Армія РФ накрила вогнем Білозерку. Через ворожий обстріл у селищі зникло світло. Фахівці працюють над його відновленням», — йдеться у повідомленні.

За словами глави регіону, постраждав 23-річний чоловік, який йшов вулицею у момент удару. Нині він перебуває у лікарні.

Нагадаємо, окупанти 19 вересня обстріляли Херсон.

ТЕГИ

Місця
Херсонська область
Люди
Олександр Прокудін
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
19:09
В окупованому Донецьку росіяни планують відкрити військове училище
17:47
На Луганщині внаслідок російського обстрілу загинула пенсіонерка
15:53
Російський мобільний оператор розпочав роботу в окупованому Маріуполі
09:24
«ДНР»: Одна людина загинула та п'ятеро поранено від обстрілів за добу
22:50
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 вересня
20:08
«Влада» окупованого Донецька повідомила, коли в місті з`явиться метро
17:34
З Донецької області евакуювали матір із трьома дітьми
13:53
Угруповання «ДНР» підвищить квартплату майже втричі
20:57
Мешканці Донецька помітили над містом безпілотник
17:49
Окупанти вдарили по Авдіївці та Торецьку: є загиблі та поранений, багато руйнувань
17:23
З тимчасово окупованих територій до України повернули ще двох дітей
15:03
У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
12:40
У Донецьку повідомляють про вибухи та дим в Київському районі
10:42
41 тисячу повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно подали жителі Луганської області
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 вересня
22:33
Екс-глава «Роскосмосу» Рогозін може стати «сенатором» від Запорізької області
19:31
В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до WhatsApp — мер
18:34
«ЛНР» звинуватила луганчанина у «держзраді» та позбавила волі на 17 років
17:57
У Кліщіївці Донецької області тривають активні бої
17:30
«ДНР»: Внаслідок атаки на Донецьк постраждав чоловік, є руйнування
усі новини
20:20
Окупанти вдарили по Херсонщині: постраждав чоловік
19:09
В окупованому Донецьку росіяни планують відкрити військове училище
18:27
Українські прикордонники дроном ліквідували окупантів під Бахмутом
17:47
На Луганщині внаслідок російського обстрілу загинула пенсіонерка
16:46
Нова база для F-35 коштуватиме Фінляндії 150 млн доларів
16:12
У Миколаївській області спалахнув приватний сектор після обстрілу РФ
15:55
«Білі янголи» вивезли дві сім'ї з дітьми з-під обстрілів у Північному
15:53
Російський мобільний оператор розпочав роботу в окупованому Маріуполі
14:28
Верховна Рада виправила закон про поновлення е-декларування
13:54
Вісім людей загинули через ракетний удар по Куп'янську
13:29
У Старомихайлівці через обстріл загинула жінка
13:03
У Криму пролунали вибухи: окупанти розповідають про збиті БПЛА
12:42
Судно Resilient Africa з українським зерном вже знаходиться у територіальному морі Румунії
11:54
Війська РФ били ракетами та артилерією: зафіксовано понад 30 обстрілів Донеччини за добу
11:47
У Підмосков'ї невідомі підірвали два літаки та вертоліт
11:12
Сили оборони України знищили 3 пункти управління та станцію РЕБ
11:01
Літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області
10:35
На Миколаївському оборонному заводі ліквідували агентурну мережу РФ
09:56
У Сочі горів резервуар із 1200 тоннами гасу: передбачають удар безпілотника
09:24
«ДНР»: Одна людина загинула та п'ятеро поранено від обстрілів за добу
усі новини
ВІДЕО
У центрі Донецька під обстрілом «адміністрація голови ДНР» У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
18 вересня, 15:03
"Ростов-на-Дону" після ударів ракетами. Фото: telegram «Новини Донбасу» З'явилися фото підводного човна «Ростов-на-Дону» — по Україні вона бити більше не зможе
18 вересня, 14:22
Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ► Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►
14 вересня, 21:47
Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ► Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ►
14 вересня, 20:40
Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ► Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ►
14 вересня, 18:35
Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу» У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
13 вересня, 07:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама