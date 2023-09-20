Окупанти вдарили по Херсонщині: постраждав чоловік

Російська армія сьогодні, 19 вересня, російські окупанти обстріляли Херсонську область, а саме смт Білозерка. Через атаку цивільний отримав поранення, також виникли проблеми з електропостачанням. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Армія РФ накрила вогнем Білозерку. Через ворожий обстріл у селищі зникло світло. Фахівці працюють над його відновленням», — йдеться у повідомленні.



За словами глави регіону, постраждав 23-річний чоловік, який йшов вулицею у момент удару. Нині він перебуває у лікарні.



Нагадаємо, окупанти 19 вересня обстріляли Херсон.