Оккупанты артиллерией ударили по учебному заведению Херсона: пострадали два человека

Оккупационные войска сегодня, 19 сентября, в очередной раз атаковали Херсон. В результате чего две женщины травмированы. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской ОВА.



«После обеда российская артиллерия обстреляла высшее учебное заведение Херсона. Из-за удара пострадали две местные жительницы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что у 31-летней женщины диагностировали минно-взрывную травму. Также в больницу доставили 45-летнюю местную жительницу, она находится в состоянии средней тяжести.



Напомним, 19 сентября после 15:00 российская армия снова обстреляла Корабельный район Херсона, что привело к гибели еще одного человека.