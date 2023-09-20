Поддерживает военную агрессию РФ. СБУ сообщила о подозрении экс-чиновнику Северодонецкого горсовета

Служба безопасности Украины подозревает в коллаборационной деятельности бывшего боксера из Североденецка и участника пророссийского движения «Патриоты за жизнь». Мужчина поддерживает войну России против Украины. Об этом сообщено в пресс-службе ведомства.



Речь идет о Виталии Невеселом, который является частим гостем российских пропагандистских телепрограмм, он одобряет вооруженную агрессию РФ против Украины и военные преступления оккупантов.



«В мае этого года он возглавил «региональный офис» прокремлевской партии «Новые люди» и принял участие в фейковых выборах, которые захватчики провели на временно захваченной территории. Невеселый проводит акции политического характера в поддержку оккупационного режима», — говорится в сообщении.



Будучи представителем российской политсилы, он оказывает непосредственное влияние на информационную повестку в оккупированном Северодонецке, лично участвует в массовых мероприятиях, празднованиях, пиар-акциях российских политиков, которые приезжают в оккупированный Северодонецк, и тому подобное.



Коллаборанту грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога.