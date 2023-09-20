Підтримує військову агресію РФ. СБУ повідомила про підозру ексчиновнику Сєвєродонецької міськради

Служба безпеки України підозрює у колабораційній діяльності колишнього боксера із Сєвероденецька та учасника проросійського руху «Патріоти за життя». Чоловік підтримує війну Росії проти України. Про це повідомлено у пресслужбі відомства.



Йдеться про Віталія Невесела, який є частим гостем російських пропагандистських телепрограм, він схвалює збройну агресію РФ проти України та військові злочини окупантів.



«У травні цього року він очолив «регіональний офіс» прокремлівської партії «Нові люди» та взяв участь у фейкових виборах, які загарбники провели на тимчасово захопленій території. Невеселий проводить акції політичного характеру на підтримку окупаційного режиму», — йдеться у повідомленні.



Так, він безпосередньо впливає на інформаційний порядок денний в окупованому Сєвєродонецьку, особисто бере участь у масових заходах, святкуваннях, піар-акціях російських політиків, які приїжджають в окупований Сєвєродонецьк тощо.



Колаборанту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив народного депутата Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.