Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Підтримує військову агресію РФ. СБУ повідомила про підозру ексчиновнику Сєвєродонецької міськради

20 вересня 2023, 22:42

Підтримує військову агресію РФ. СБУ повідомила про підозру ексчиновнику Сєвєродонецької міськради

Служба безпеки України підозрює у колабораційній діяльності колишнього боксера із Сєвероденецька та учасника проросійського руху «Патріоти за життя». Чоловік підтримує війну Росії проти України. Про це повідомлено у пресслужбі відомства.

Йдеться про Віталія Невесела, який є частим гостем російських пропагандистських телепрограм, він схвалює збройну агресію РФ проти України та військові злочини окупантів.

«У травні цього року він очолив «регіональний офіс» прокремлівської партії «Нові люди» та взяв участь у фейкових виборах, які загарбники провели на тимчасово захопленій території. Невеселий проводить акції політичного характеру на підтримку окупаційного режиму», — йдеться у повідомленні.

Так, він безпосередньо впливає на інформаційний порядок денний в окупованому Сєвєродонецьку, особисто бере участь у масових заходах, святкуваннях, піар-акціях російських політиків, які приїжджають в окупований Сєвєродонецьк тощо.

Колаборанту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив народного депутата Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.

ТЕГИ

Організації
СБУ
Події
повідомлено про підрзру

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:30
Війська РФ вдарили по Торецьку та його околицях: загинули 4 цивільних, багато руйнувань
19:09
В окупованому Донецьку росіяни планують відкрити військове училище
17:47
На Луганщині внаслідок російського обстрілу загинула пенсіонерка
15:53
Російський мобільний оператор розпочав роботу в окупованому Маріуполі
09:24
«ДНР»: Одна людина загинула та п'ятеро поранено від обстрілів за добу
22:50
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 вересня
20:08
«Влада» окупованого Донецька повідомила, коли в місті з`явиться метро
17:34
З Донецької області евакуювали матір із трьома дітьми
13:53
Угруповання «ДНР» підвищить квартплату майже втричі
20:57
Мешканці Донецька помітили над містом безпілотник
17:49
Окупанти вдарили по Авдіївці та Торецьку: є загиблі та поранений, багато руйнувань
17:23
З тимчасово окупованих територій до України повернули ще двох дітей
15:03
У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
12:40
У Донецьку повідомляють про вибухи та дим в Київському районі
10:42
41 тисячу повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно подали жителі Луганської області
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 вересня
22:33
Екс-глава «Роскосмосу» Рогозін може стати «сенатором» від Запорізької області
19:31
В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до WhatsApp — мер
18:34
«ЛНР» звинуватила луганчанина у «держзраді» та позбавила волі на 17 років
17:57
У Кліщіївці Донецької області тривають активні бої
усі новини
22:42
Підтримує військову агресію РФ. СБУ повідомила про підозру ексчиновнику Сєвєродонецької міськради
21:30
Війська РФ вдарили по Торецьку та його околицях: загинули 4 цивільних, багато руйнувань
20:20
Окупанти вдарили по Херсонщині: постраждав чоловік
19:09
В окупованому Донецьку росіяни планують відкрити військове училище
18:27
Українські прикордонники дроном ліквідували окупантів під Бахмутом
17:47
На Луганщині внаслідок російського обстрілу загинула пенсіонерка
16:46
Нова база для F-35 коштуватиме Фінляндії 150 млн доларів
16:12
У Миколаївській області спалахнув приватний сектор після обстрілу РФ
15:55
«Білі янголи» вивезли дві сім'ї з дітьми з-під обстрілів у Північному
15:53
Російський мобільний оператор розпочав роботу в окупованому Маріуполі
14:28
Верховна Рада виправила закон про поновлення е-декларування
13:54
Вісім людей загинули через ракетний удар по Куп'янську
13:29
У Старомихайлівці через обстріл загинула жінка
13:03
У Криму пролунали вибухи: окупанти розповідають про збиті БПЛА
12:42
Судно Resilient Africa з українським зерном вже знаходиться у територіальному морі Румунії
11:54
Війська РФ били ракетами та артилерією: зафіксовано понад 30 обстрілів Донеччини за добу
11:47
У Підмосков'ї невідомі підірвали два літаки та вертоліт
11:12
Сили оборони України знищили 3 пункти управління та станцію РЕБ
11:01
Літак Су-34 зазнав аварії у Воронезькій області
10:35
На Миколаївському оборонному заводі ліквідували агентурну мережу РФ
усі новини
ВІДЕО
У центрі Донецька під обстрілом «адміністрація голови ДНР» У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
18 вересня, 15:03
"Ростов-на-Дону" після ударів ракетами. Фото: telegram «Новини Донбасу» З'явилися фото підводного човна «Ростов-на-Дону» — по Україні вона бити більше не зможе
18 вересня, 14:22
Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ► Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►
14 вересня, 21:47
Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ► Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ►
14 вересня, 20:40
Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ► Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ►
14 вересня, 18:35
Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу» У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
13 вересня, 07:55

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама