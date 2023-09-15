Суд арестовал Шуфрича на два месяца без права залога

Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Нестора Шуфрича под арест на 60 суток без возможности внесения залога. Об этом сообщает УНН.



Шуфрич будет находиться под стражей до 13 ноября включительно. Он был взят под стражу в зале суда.



Служба безопасности Украины 15 сентября сообщила о подозрении в государственной измене Нестору Шуфричу. По данным следствия, Шуфрич сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого — координация российской агентуры в Украине.