В Карабахе погиб заместитель командующего подводными силами Северного флота

В результате обстрела в Нагорном Карабахе, 20 сентября, погиб заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе, капитан 1-го ранга Иван Ковган. Об этом сообщает издание «СеверПост» и Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.



Иван Ковган был заместителем командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. По данным клуба моряков-подводников, Ковган был откомандирован в Нагорный Карабах два месяца назад.



Согласно российским СМИ, Ковган находился в командировке в Карабахе с 11 мая. Напомним, министерство обороны Азербайджана заявило, что его военные нанесли удар по месту дислокации российского контингента в Нагорном Карабахе.