У Карабаху загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту

Внаслідок обстрілу в Нагірному Карабаху, 20 вересня, загинув заступник командувача підводних сил Північного флоту з військово-політичної роботи, капітан 1-го рангу Іван Ковган. Про це повідомляє видання «СеверПост» та Санкт-Петербурзький клуб моряків-підводників та ветеранів ВМФ.



Іван Ковган був заступником командувача російського миротворчого контингенту в Нагірному Карабаху. За даними клубу моряків-підводників, Ковган був відряджений у Нагірний Карабах два місяці тому.



Згідно з російськими ЗМІ, Ковган перебував у відрядженні в Карабаху з 11 травня. Нагадаємо, міністерство оборони Азербайджану заявило , що його військові завдали удару за місцем дислокації російського контингенту в Нагірному Карабаху.