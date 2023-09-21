Житель Константиновки помогал «ДНР» с корректировкой обстрелов

Коллаборант из Константиновки. Фото: Донецкой областной прокуратуры

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Константиновки по факту коллаборационизма, за помощь незаконным вооруженным формированиям «ДНР» в захвате территории Украины и корректировке ударов по Вооруженным силам Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Расследованием установлено, что в июне 2023 года мужчина вел переписку в мессенджере Telegram с представителем незаконного вооруженного формирования «ДНР».



Он отправлял координаты объектов, которые интересовали оккупантов с военной точки зрения. Речь шла о местах расположения блокпостов, сосредоточении техники и личного состава Вооруженных Сил Украины, которые дислоцировались на территории Константиновки и городской территориальной общины.



Напомним, СБУ сообщила о подозрении экс-чиновнику Северодонецкого горсовета.