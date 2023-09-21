Мешканець Костянтинівки допомагав «ДНР» з коригуванням обстрілів

Колаборант із Костянтинівки. Фото: Донецької обласної прокуратури

Прокурори направили до суду обвинувальний акт щодо мешканця Костянтинівки за фактом колабораціонізму, за допомогу незаконним збройним формуванням «ДНР» у захопленні території України та коригуванні ударів по Збройних силах України. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Розслідуванням встановлено, що у червні 2023 року чоловік вів листування у месенджері Telegram із представником незаконного збройного формування «ДНР».



Він надсилав координати об'єктів, які цікавили окупантів з військової точки зору. Йшлося про місця розташування блокпостів, зосередження техніки та особового складу Збройних Сил України, які дислокувалися на території Костянтинівки та міської територіальної громади.



Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру ексчиновнику Сєвєродонецької міськради.