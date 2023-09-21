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На Юге Украины у подразделений «Гвардии наступления» есть успехи

21 сентября 2023, 15:16

На Юге Украины у подразделений «Гвардии наступления» есть успехи

На юге Украины подразделения «Гвардии наступления» продвинулись вглубь обороны российских захватчиков. Об этом брифинге в Military Media Center сообщил временно исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович.

По его словам, на Мелитопольском направлении подразделения бригад «Гвардии наступления» НГУ вытесняют ВС РФ с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах несмотря на мощное сопротивление.

«Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту», — сказал он.

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