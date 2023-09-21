На Півдні України підрозділи «Гвардії наступу» мають успіхи

На півдні України підрозділи «Гвардії наступу» просунулися вглиб оборони російських загарбників. Про це на брифінгу у Military Media Center повідомив тимчасово виконуючий обов'язки директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович.



За його словами, на Мелітопольському напрямку підрозділи бригад «Гвардії наступу» НГУ витісняють ЗС РФ з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, незважаючи на потужний опір.

«Незважаючи на щільне мінування та інженерне обладнання, а також потужний спротив окупантів, наші підрозділи мали частковий успіх, просунулись як в глибину оборони ворога, так і по фронту», — сказав він.

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