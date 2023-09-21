Ракетный удар РФ разрушил завод PepsiCo

Разрушенный завод PepsiCo в Вишневом. Фото: forbes.ua

Из-за российского ракетного обстрела, 21 сентября, пострадал завод PepsiCo в Киевской области. По информации украинского Forbes разрушен склад молочной продукции.



Обломки от сбитой российской ракеты упали на территорию завода и складов компании PepsiCo в городе Вишневое. Поэтому состав завода частично разрушен.

Ракетный удар по заводу PepsiCo в Вишневом. Фото: forbes.ua



Из-за пожара, начавшегося после ракетного удара, частично разрушен склад молочной продукции и часть производственных помещений. Производственная площадка в Вишневом для PepsiCo стала основной после российского полномасштабного вторжения.



В начале 2023 года компания частично перенесла свое производство соков Sandora и «Садочок» из Николаева в Вишневое. В то же время, и на своем заводе в Николаевской области компании удалось возобновить производство напитков.



На видео, которое опубликовал «Информатор» заметно, что завод разрушен, для части помещений восстановление займет длительное время.



От удара ракеты, крышу и стены предприятия выбросило за ограждение. Ранее Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую компанию PepsiCo в перечень международных спонсоров войны.



По просьбе Forbes прокомментировать событие в пресс-службе PepsiCo Украина не ответили. Последняя новость на сайте компании значится «Помощь пострадавшим в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях».



Напомним, ночью военные сбили 36 из 43 крылатых ракет, которыми российские захватчики атаковали Украину.





