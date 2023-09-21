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Ракетний удар РФ зруйнував завод PepsiCo

21 вересня 2023, 17:58

Ракетний удар РФ зруйнував завод PepsiCo

Зруйнований завод PepsiCo у Вишневому. Фото: forbes.ua Зруйнований завод PepsiCo у Вишневому. Фото: forbes.ua

Через російський ракетний обстріл, 21 вересня, постраждав завод PepsiCo на Київщині. За інформацією українського Forbes зруйновано склад молочної продукції.

Уламки від збитої російської ракети впали на територію заводу та складів компанії PepsiCo у місті Вишневе. Тому склад заводу частково зруйновано.

Ракетний удар по заводу PepsiCo у Вишневому. Фото: forbes.ua


Через пожежу, яка почалася після ракетного удару, частково зруйновано склад молочної продукції та частину виробничих приміщень. Виробничий майданчик у Вишневому для PepsiCo став основним після російського повномасштабного вторгнення.

На початку 2023 року компанія частково перенесла своє виробництво соків Sandora та «Садочок» з Миколаєва до Вишневого. Водночас і на своєму заводі в Миколаївській області компанії вдалося відновити виробництво напоїв.

На відео, яке опублікував «Інформатор», помітно, що завод зруйнований, для частини приміщень відновлення займе тривалий час.

Від удару ракети, дах та стіни підприємства викинуло за огорожу. Раніше, Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло американську компанію PepsiCo до переліку міжнародних спонсорів війни.

На прохання Forbes прокоментувати подію у пресслужбі PepsiCo Україна не відповіли. Остання новина на сайті компанії значиться «Допомога постраждалим у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях».

Нагадаємо, вночі військові збили 36 із 43 крилатих ракет, якими російські загарбники атакували Україну.


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Київсьска область Вишневе
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PepsiCo

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