Трасса Бахмут-Горловка находится под огневым контролем ВСУ — Евлаш

Вооруженные силы Украины имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Об этом сообщил в эфире телемарафона начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.



По его словам, это значительно усложнило логистику российских войск.



«До Бахмута из Клищеевки — 7 км, и обнажение этого фланга дает нам возможность больше наносить удары по скоплению личного состава, командных пунктах противника, технике. Выход вблизи Клещеевки и Андреевки дает нам еще ближе подойти к одной из логистических артерий, которая снабжает группировки противника на этом направлении, — это трасса Бахмут-Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем», — рассказал он.



Евлаш отметил, что россияне не отказываются от своей цели полностью захватить Луганскую и Донецкую области, они интенсивно пытаются вернуть позиции в освобожденных Андреевке и Клещеевке, ведь они очень важны для обороны Бахмута.



Напомним, на юге Украины подразделения «Гвардии наступления» продвинулись вглубь обороны российских захватчиков.