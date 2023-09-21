Траса Бахмут-Горлівка знаходиться під вогневим контролем ЗСУ — Євлаш

Збройні сили України мають вогневий контроль за трасою Бахмут-Горлівка. Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.



За його словами, це значно ускладнило логістику російських військ.



«До Бахмута з Кліщіївки — 7 км, і оголення цього флангу дає нам можливість більше завдавати ударів по скупченню особового складу, командним пунктам супротивника, техніці. Вихід поблизу Кліщіївки та Андріївки дає нам ще ближче підійти до однієї з логістичних артерій, яка забезпечує угруповання противника на цьому напрямку — це траса Бахмут-Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем», — розповів він.



Євлаш зазначив, що росіяни не відмовляються від своєї мети повністю захопити Луганську та Донецьку області, вони інтенсивно намагаються повернути позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, адже вони є дуже важливими для оборони Бахмута.



Нагадаємо, на півдні України підрозділи «Гвардії наступу» просунулися вглиб оборони російських загарбників.