Завозят «зубы дракона». Оккупанты усиливают линию обороны возле оккупированного Мариуполя

Российские оккупанты усиливают линию обороны в Никольско-Мангушском районе вблизи временно оккупированного Мариуполя. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.



«Снова «зубы дракона» едут в направлении села Никольского. Россияне продолжают строительство линии обороны в Никольско-Мангушском районе», — написал он.



Андрющенко отметил, что главная цель этой линии не защита Мариуполя, а защита коридора, который по суше идет в Крым.



Кроме того, в оккупированном город местные сообщают о пробке, там ездят БТРы на тралах.



«Логистика из России в Крым остается адом для россиян именно по Мариуполю. Странно, но факт», — резюмировал политик.



Напомним, вместо того чтобы восстанавливать разрушенное жилье мариупольцев, оккупанты строят два банных комплекса.