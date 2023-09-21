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Завозят «зубы дракона». Оккупанты усиливают линию обороны возле оккупированного Мариуполя

21 сентября 2023, 20:57

Завозят «зубы дракона». Оккупанты усиливают линию обороны возле оккупированного Мариуполя

Российские оккупанты усиливают линию обороны в Никольско-Мангушском районе вблизи временно оккупированного Мариуполя. Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

«Снова «зубы дракона» едут в направлении села Никольского. Россияне продолжают строительство линии обороны в Никольско-Мангушском районе», — написал он.

Андрющенко отметил, что главная цель этой линии не защита Мариуполя, а защита коридора, который по суше идет в Крым.

Кроме того, в оккупированном город местные сообщают о пробке, там ездят БТРы на тралах.

«Логистика из России в Крым остается адом для россиян именно по Мариуполю. Странно, но факт», — резюмировал политик.

Напомним, вместо того чтобы восстанавливать разрушенное жилье мариупольцев, оккупанты строят два банных комплекса. 

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