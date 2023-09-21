Завозять зуби дракона. Окупанти посилюють лінію оборони біля окупованого Маріуполя

Російські окупанти посилюють лінію оборони в Нікольсько-Мангуському районі поблизу Маріуполя. Про це заявив радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.



«Знову зуби дракона їдуть у напрямку села Нікольського. Росіяни продовжують будівництво лінії оборони в Нікольсько-Мангуському районі», — написав він.



Андрющенко зазначив, що головна мета цієї лінії не захист Маріуполя, а захист коридору, який суходолом йде до Криму.



Крім того, в окупованому місті місцеві повідомляють про пробку, там їздять БТРи на тралах.



«Логістика з Росії до Криму залишається пеклом для росіян саме по Маріуполю. Дивно, але факт», — резюмував політик.



Нагадаємо, замість того щоб відновлювати зруйноване житло маріупольців, окупанти будують два лазневі комплекси.