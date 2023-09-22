В результате обстрела Донецкой области были ранены 21 человек

В результате обстрелов российскими войсками 21 сентября, были ранены 21 житель Донбасса: 15 в Курахово, по два в Петропавловке и Молодецком, по одному в Торецке и селе Константиновка. Про обстрел сообщили в Донецкой ОВА.

Результат обстрелов россиянами Донецкой области 21 сентября. Фото: Донецкая ОВА

С момента полномасштабного вторжения оккупантов по официальным данным уже погибло 1716 человек, а также ранено 4167. Общее количество жертв по области с начала войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее, 21 сентября, российская армия в очередной раз атаковала Донецкую область.