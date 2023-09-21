Войска РФ обстреляли Донецкую область: пострадали пять человек

Россияне обстреляли населенные пункты Донецкой области. Фото: Донецкая прокуратура

Российская армия, сегодня, 21 сентября, в очередной раз атаковала Донецкую область. В результате обстрела пятеро гражданских получили ранения. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.



По данным следствия, 21 сентября 2023 года россияне атаковали Петропавловку Волновахского района, вероятно, с применением ракетного вооружения. В результате взрывов получили множественные осколочные ранения 36-летняя местная жительница и мужчина 56 лет.

Также оккупанты обстреляли город Торецк с использованием артиллерии. От разрывов снарядов получил травму головы 52-летний мужчина. Он находился на территории дома.

Кроме того, под атаку попало село Молоденькое Покровского района. Пострадала пожилая супружеская пара: мужчина 79 лет и его 81-летняя жена.

Напомним, российские войска за минувшие сутки, 20 сентября, убили пять гражданских в Донецкой области.