Внаслідок обстрілу Донецької області було поранено 21 особу

Внаслідок обстрілів російськими військами 21 вересня, було поранено 21 мешканця Донбасу: 15 у Кураховому, по два у Петропавлівці та Молодецькому, по одному в Торецьку та селі Костянтинівка. Про обстріл повідомили у Донецькій ОВА.

Результат обстрілу росіянами Донецької області 21 вересня. Фото: Донецька ОВА

З моменту повномасштабного вторгнення окупантів за офіційними даними вже загинуло 1716 осіб, а також поранено 4167. Загальна кількість жертв в області з початку війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше, 21 вересня, російська армія вкотре атакувала Донецьку область.