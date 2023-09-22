ВСУ вынуждают россиян отступать на Мелитопольском направлении — Генштаб

Украинские войска заставляют российскую армию отступать на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, отметив, что на этом направлении Силы обороны Украины продолжают наступать, истощают ВС РФ вдоль всей линии фронта и заставляют отходить захватчиков с занимаемых позиций.

Также, по его данным, украинские войска продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят оккупантам потери, закрепляются на достигнутых рубежах.

«Вместе с тем на этом направлении были успешно отражены атаки противника в районе северо-восточнее Григорьевки. Также российские войска пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки, успеха не имели», — отметил Ковалев.

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