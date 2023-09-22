ЗСУ змушують росіян відступати на Мелітопольському напрямку — Генштаб

Українські війська змушують російську армію відступати на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області. Про це повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, зазначивши, що на цій ділянці фронту Сили оборони України продовжують наступати, виснажують ЗС РФ уздовж усієї лінії фронту і змушують відходити загарбників із позицій.

Також, за його даними, українські війська продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають окупантам втрат, закріплюються на досягнутих рубежах.

«Разом з тим на цьому напрямку були успішно відбиті атаки противника в районі північно-східніше Григорівки. Також російські війська намагались відновити втрачене положення в районі Андріївки, успіху не мали», — зазначив Ковальов.

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