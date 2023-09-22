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На захваченной части Луганской области активизировалась сеть военкоматов

22 сентября 2023, 09:39

На захваченной части Луганской области активизировалась сеть военкоматов

Российские войсканачали экономить живую силу и технику, более активно применяют артиллерию и авиацию на Луганском участке фронта. Об этом сообщил глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко.

По его словам, на оккупированной части Луганской области активизировалась сеть военкоматов, участились рейды по предприятиям.

«После волны принудительной паспортизации и так называемых «первых выборов» у оккупационных властей стало больше информации о месте пребывания мужчин», — отметил Власенко.

В Северодонецке, как рассказал он, остается чуть более 10 тысяч местного населения, а все остальные — это военные рф, их семьи и «другие гастролеры».

Кроме того Власенко сообщил, что у захватчиков не хватает финансов для восстановления коммунального хозяйства в Луганской области, также ему известны случаи, когда оккупанты подделывают документы на имущество и продают уцелевшие пустые квартиры в регионе.

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