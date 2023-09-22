Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

На захопленій частині Луганської області активізувалася мережа військкоматів

22 вересня 2023, 09:39

На захопленій частині Луганської області активізувалася мережа військкоматів

Російські війська почали економити живу силу і техніку, більш активно застосовують артилерію та авіацію на Луганській ділянці фронту. Про це повідомив голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко.

За його словами, на окупованій частині Луганської області активізувалася мережа військкоматів, почастішали рейди на підприємствах.

«Після хвилі примусової паспортизації і так званих «перших виборів» в окупаційної влади побільшало інформації про місце перебування чоловіків», — зазначив Власенко.

У Сєвєродонецьку, як розповів він, залишається трохи більше 10 тисяч місцевого населення, а решта — це військові Росії, їхні сім'ї та «інші гастролери».

Крім того, Власенко повідомив, що у загарбників не вистачає фінансів для відновлення комунального господарства в Луганській області, також йому відомі випадки, коли окупанти підробляють документи на майно і продають уцілілі порожні квартири в регіоні.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Сєвєродонецьк Луганська область
Інше
Війна окупація

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:02
Донецька область: окупанти обстріляли село, одна людина отримала поранення
09:39
На захопленій частині Луганської області активізувалася мережа військкоматів
08:58
ЗС РФ продовжує обстріл сіл Луганської області, Невське атаковано за добу 70 разів
00:07
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 вересня
22:58
В захопленому Шахтарську проблеми із вивезенням сміття: майже всіх комунальників мобілізували
20:17
Траса Бахмут-Горлівка знаходиться під вогневим контролем ЗСУ — Євлаш
17:58
Під час обстрілу в окупованому Донецьку пошкоджено коледж
16:36
Росіяни планують завезти до Луганської області мільйон своїх книг — ОВА
13:33
Розслідування щодо окупації Півдня чинить тиск на військове командування України — ЗМІ
12:40
У захопленому РФ Сєвєродонецьку панує антисанітарія — Стрюк
11:02
«ДНР»: У Донецьку одна людина загинула і п'ятеро поранені через обстріли
00:34
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 20 вересня
19:09
В окупованому Донецьку росіяни планують відкрити військове училище
17:47
На Луганщині внаслідок російського обстрілу загинула пенсіонерка
15:53
Російський мобільний оператор розпочав роботу в окупованому Маріуполі
13:29
У Старомихайлівці через обстріл загинула жінка
09:24
«ДНР»: Одна людина загинула та п'ятеро поранено від обстрілів за добу
22:50
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 19 вересня
20:08
«Влада» окупованого Донецька повідомила, коли в місті з`явиться метро
17:34
З Донецької області евакуювали матір із трьома дітьми
усі новини
12:12
ЗС РФ завдали по Донецькій області 33 удари за добу, поранено 20 цивільних
12:02
Донецька область: окупанти обстріляли село, одна людина отримала поранення
11:51
ЗСУ отримають три зразки дистанційно-керованого бойового модуля «ШаБля»
11:33
Уряд відклав створення реєстру олігархів до закінчення війни
11:11
Через бої та з інших причин без світла залишається 411 населених пунктів — «Укренерго»
10:54
Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою
10:14
Внаслідок російського артобстрілу Херсона загинула одна людина, ще двоє отримали поранення
10:11
Аварійно-рятувальні роботи на місці удару ЗС РФ по Черкасах тривали всю ніч — ДСНС
09:53
Друге судно скористалося новим зерновим коридором України
09:39
На захопленій частині Луганської області активізувалася мережа військкоматів
09:31
Президент України обіцяє звільнити Бахмут та ще два ключових міста України
09:29
ЗСУ змушують росіян відступати на Мелітопольському напрямку — Генштаб
08:58
ЗС РФ продовжує обстріл сіл Луганської області, Невське атаковано за добу 70 разів
08:51
Перші американські танки «Абрамс» доставлять в Україну наступного тижня — Байден
08:50
Війська РФ атакували Курахове Донецької області: влучили в будинки — 16 поранених
08:35
Внаслідок обстрілу Донецької області було поранено 21 особу
08:12
У Нацполіції показали результат ракетного удару по Одеській області
00:07
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 вересня
22:58
В захопленому Шахтарську проблеми із вивезенням сміття: майже всіх комунальників мобілізували
22:30
Окупанти запустили по Одеській області «Онікс»: є влучання в інфраструктуру
усі новини
ВІДЕО
Російський полонений Олексій Третьяков. Фото: «Новини Донбасу» Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою
22 вересня, 10:54
Російські війська обстріляли Курахове Війська РФ атакували Курахове Донецької області: влучили в будинки — 16 поранених
22 вересня, 08:50
Пошкоджений будинок. Фото: Нацполіція Одеської області У Нацполіції показали результат ракетного удару по Одеській області
22 вересня, 08:12
У центрі Донецька під обстрілом «адміністрація голови ДНР» У Донецьку завдали удару по «адміністрації» Пушиліна в центрі міста
18 вересня, 15:03
"Ростов-на-Дону" після ударів ракетами. Фото: telegram «Новини Донбасу» З'явилися фото підводного човна «Ростов-на-Дону» — по Україні вона бити більше не зможе
18 вересня, 14:22
Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ► Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►
14 вересня, 21:47

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама