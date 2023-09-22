На захопленій частині Луганської області активізувалася мережа військкоматів

Російські війська почали економити живу силу і техніку, більш активно застосовують артилерію та авіацію на Луганській ділянці фронту. Про це повідомив голова військової адміністрації Сєвєродонецького району Роман Власенко.

За його словами, на окупованій частині Луганської області активізувалася мережа військкоматів, почастішали рейди на підприємствах.

«Після хвилі примусової паспортизації і так званих «перших виборів» в окупаційної влади побільшало інформації про місце перебування чоловіків», — зазначив Власенко.

У Сєвєродонецьку, як розповів він, залишається трохи більше 10 тисяч місцевого населення, а решта — це військові Росії, їхні сім'ї та «інші гастролери».

Крім того, Власенко повідомив, що у загарбників не вистачає фінансів для відновлення комунального господарства в Луганській області, також йому відомі випадки, коли окупанти підробляють документи на майно і продають уцілілі порожні квартири в регіоні.

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