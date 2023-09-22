ВС РФ нанесли по Донецкой области 33 удара за сутки, ранено 20 гражданских

Правоохранители задокументировали военные преступления РФ в Донецкой области, российские войска нанесли 33 удара по мирному населению. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак были ранены 20 гражданских.
Армия РФ применила ракеты ОТРК «Искандер», авиабомбы «ФАБ-250», БПЛА, РСЗО «Смерч», «Ураган», «Град», артиллерию.
Захватчики обстреляли 16 населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Родинское, Торецк, пгт Острое, Курдюмовка, села Дружба, Константиновка, Молодецкое, Новопокровское, Новоселовка Первая, Петропавловка, Предтечино, Прогресс, Урожайное.
Повреждены за сутки 35 гражданских объектов: 21 жилой дом, медучреждения, предприятия, трансформатор, гаражи, 5 автомобилей, водопровод.
Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.
Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 74 человека, с начала обязательной эвакуации — 90 490 человек, среди них 11491 — дети, 4 067 — люди с инвалидностью.
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