ВС РФ нанесли по Донецкой области 33 удара за сутки, ранено 20 гражданских

ВС РФ обстреляли 16 городов и сел Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители задокументировали военные преступления РФ в Донецкой области, российские войска нанесли 33 удара по мирному населению. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за российских атак были ранены 20 гражданских.



Армия РФ применила ракеты ОТРК «Искандер», авиабомбы «ФАБ-250», БПЛА, РСЗО «Смерч», «Ураган», «Град», артиллерию.

Захватчики обстреляли 16 населенных пунктов: города Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Родинское, Торецк, пгт Острое, Курдюмовка, села Дружба, Константиновка, Молодецкое, Новопокровское, Новоселовка Первая, Петропавловка, Предтечино, Прогресс, Урожайное.

Повреждены за сутки 35 гражданских объектов: 21 жилой дом, медучреждения, предприятия, трансформатор, гаражи, 5 автомобилей, водопровод.

По Курахово РФ нанесла два ракетных удара. Ранены 15 гражданских жителей. Повреждены 13 многоквартирных домов, трансформатор, автомобили, гаражи.





На село Молодецкое войска РФ направили ракеты и «Смерч» — ранения получили 79-летний мужчина и его 81-летняя жена. Разрушен частный дом.





Ракетой «Искандер-М» российские войска ударили по Петропавловке, ранили двух человек.





В результате артиллерийского обстрела в селе Константиновка травмирован гражданский человек.





По Торецку россияне били из артиллерии и сбросили авиабомбу «ФАБ-250». Ранен человек, повреждено коммунальное предприятие и 2 частных дома.





Родинское оккупанты атаковали «Искандером» и РСЗО «Смерч». Повреждены 2 частных дома. Информация о пострадавших не поступала.

Полиция задокументировала военные преступления армии РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 74 человека, с начала обязательной эвакуации — 90 490 человек, среди них 11491 — дети, 4 067 — люди с инвалидностью.

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