ЗС РФ завдали по Донецькій області 33 удари за добу, поранено 20 цивільних

ЗС РФ обстріляли 16 міст та сіл Донецької області за добу. Фото: Поліція Донецької області

Правоохоронці задокументували військові злочини РФ у Донецькій області, російські війська завдали 33 ударів по мирному населенню. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було поранено 20 цивільних.



Армія РФ застосувала ракети ОТРК «Іскандер», авіабомби «ФАБ-250», БПЛА, РСЗВ «Смерч», «Ураган», «Град», артилерію.

Загарбники обстріляли 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Родинське, Торецьк, смт Гостре, Курдюмівка, села Дружба, Костянтинівка, Молодецьке, Новопокровське, Новоселівка Перша, Петропавлівка, Предтечине, Прогрес, Урожайне.

Пошкоджено за добу 35 цивільних об'єктів: 21 житловий будинок, медустанови, підприємства, трансформатори, гаражі, 5 автомобілів, водопровід.

По Кураховому РФ завдала два ракетних удари. Поранено 15 цивільних мешканців. Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, трансформатор, автомобілі, гаражі.





На село Молодецьке війська РФ направили ракети та «Смерч» — поранення отримали 79-річний чоловік та його 81-річна дружина. Зруйновано приватний будинок.





Ракетою «Іскандер-М» російські війська вдарили по Петропавлівці, поранили двох людей.





Внаслідок артилерійського обстрілу в селі Костянтинівка травмовано людину.





По Торецьку росіяни били з артилерії та скинули авіабомбу «ФАБ-250». Поранено людину, пошкоджено комунальне підприємство та 2 приватні будинки.





Родинське окупанти атакували «Іскандером» і РСЗВ «Смерч». Пошкоджено 2 приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.



Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 74 особи, з початку обов'язкової евакуації — 90 490 осіб, серед них 11 491 — діти, 4 067 — люди з інвалідністю.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.