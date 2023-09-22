ЗС РФ завдали по Донецькій області 33 удари за добу, поранено 20 цивільних

Правоохоронці задокументували військові злочини РФ у Донецькій області, російські війська завдали 33 ударів по мирному населенню. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через російські атаки було поранено 20 цивільних.
Армія РФ застосувала ракети ОТРК «Іскандер», авіабомби «ФАБ-250», БПЛА, РСЗВ «Смерч», «Ураган», «Град», артилерію.
Загарбники обстріляли 16 населених пунктів: міста Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Родинське, Торецьк, смт Гостре, Курдюмівка, села Дружба, Костянтинівка, Молодецьке, Новопокровське, Новоселівка Перша, Петропавлівка, Предтечине, Прогрес, Урожайне.
Пошкоджено за добу 35 цивільних об'єктів: 21 житловий будинок, медустанови, підприємства, трансформатори, гаражі, 5 автомобілів, водопровід.
Поліція задокументувала військові злочини армії РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.
Повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 74 особи, з початку обов'язкової евакуації — 90 490 осіб, серед них 11 491 — діти, 4 067 — люди з інвалідністю.
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