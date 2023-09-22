В Мариуполе оккупанты уничтожили 180 тысяч книг и четыре библиотеки — горсовет

Российские оккупанты уничтожили в Мариуполе 180 тысяч книг и 4 библиотеки. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



В частности, захватчики выбросили книги украинской поэтессы Леси Украинки.



«На фото можно увидеть, как оккупанты из библиотек убирают так называемую «экстремистскую» литературу. В нее вошла даже классика — в частности, в мешках лежат произведения Леси Украинки», — говорится в сообщении.



На смену украинской литературы, оккупанты пополняют библиотечные фонды российскими книгами. Среди них — пропагандистские издания о войне и «великой России».



Напомним, более миллиона экземпляров российских книг завезут в библиотеки на захваченной ВС РФ части Луганской области, по одной на каждого жителя, независимо от возраста.