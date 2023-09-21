Россияне планируют завезти в Луганскую область миллион своих книг — ОВА

Более миллиона экземпляров российских книг завезут в библиотеки на захваченной ВС РФ части Луганской области, по одной на каждого жителя, независимо от возраста. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, в оккупацию россиянами будет доставлено более 400 тысяч экземпляров, в первой партии — более 150 тысяч, и более 160 наименований книг, которые «были сформированы по потребностям республиканских» библиотек».

«Как заявили «в министерстве культуры», в партии книг, закупаемой для «ЛНР», много «художественной» литературы, а также изданий, которые должны храниться в публичных библиотеках для нужд «ученых», работы с кандидатскими и докторскими диссертациями, которые теперь пишут все, кто умеет писать», — написал глава Луганской ОВА.

Украинским книгам, которые были изъяты со всей территории Луганской области временно подконтрольной РФ, россияне найдут замену в том же количестве за счет поставок по поручению президента РФ Владимира Путина.

Лысогор рассказал, что также 90 тысяч книг будут закуплены до конца года в рамках реализации национального проекта «культура» в «ЛНР».

«Так происходит этноцид. Освобождение от всего: средств существования, возможности говорить на родном языке, общаться с родными и читать любимые книги. Путинский режим должен ответить за все свои преступления», — заявил он.

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