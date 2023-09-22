У Маріуполі окупанти знищили 180 тисяч книг та чотири бібліотеки — міськрада

Російські окупанти знищили в Маріуполі 180 тисяч книг та 4 бібліотеки. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Зокрема, загарбники викинули книжки української поетеси Лесі Українки.



«На фото можна побачити, як окупанти з бібліотек прибирають так звану екстремістську літературу. До неї увійшла навіть класика — зокрема, у мішках лежать твори Лесі Українки», — йдеться у повідомленні.



На зміну українській літературі окупанти поповнюють бібліотечні фонди російськими книгами. Серед них — пропагандистські видання про війну та «велику Росію».



Нагадаємо, понад мільйон екземплярів російських книг завезуть до бібліотек на захопленій ЗС РФ частині Луганської області, по одній на кожного жителя, незалежно від віку.