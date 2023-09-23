Мы прорвали Вербовое и будем продвигаться дальше — генерал Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский в интервью CNN заявил, что его силы прорвали Вербовое и далее он прогнозирует еще большее продвижение.



«На левом фланге [возле Вербового] мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше», — сказал Александр Тарнавский международному корреспонденту CNN.



Он признал, что его войска двигаются медленнее, чем ожидалось, не так быстро и не так, как в фильмах о Второй мировой войне, но генерал уверен, что главное не потерять эту инициативу.



По его утверждению, в последние недели украинские силы уже прошли «первую линию» российских опорных пунктов в Запорожской области, что свидетельствует о том, что Киев приближается к разветвленной сети укрепленных окопов РФ вдоль южного фронта.



Назначенные Россией чиновники во временно оккупированном части Запорожской области представляют общественности другую картину боевых действий.



Однако Александр Тарнавский признал, что долгосрочная цель Украины – сломать «сухопутный мост» России, соединяющий удерживаемую ею территорию на востоке с аннексированным Крымом.



Ранее украинские военные показали, как зачищали подходы к Андреевке на Бахмутском направлении.