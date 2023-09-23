Ми прорвали Вербове і просуватимемося далі — генерал Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN заявив, що його сили прорвали Вербове і далі він прогнозує ще більше просування.



«На лівому фланзі [біля Вербового] ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі», - сказав Олександр Тарнавський міжнародному кореспонденту CNN.



Він визнав, що його війська рухаються повільніше, ніж очікувалося, не так швидко і не так, як у фільмах про Другу світову війну, але генерал упевнений, що головне не втратити цієї ініціативи.



За його твердженням, в останні тижні українські сили вже пройшли першу лінію російських опорних пунктів у Запорізькій області, що свідчить про те, що Київ наближається до розгалуженої мережі укріплених окопів РФ уздовж південного фронту.



Призначені Росією чиновники у тимчасово окупованій частині Запорізької області представляють громадськості іншу картину бойових дій.



Однак Олександр Тарнавський визнав, що довгострокова мета України – зламати «сухопутний міст» Росії, який сполучає територію, що нею утримується, на сході з анексованим Кримом.



Раніше українські військові показали, як зачищали підходи до Андріївки на Бахмутському напрямку.