Количество жертв в результате ракетных обстрелов Кременчуга возросло

Число травмированных в результате ракетных обстрелов Кременчуга возросло до 32 человек, из них три человека, которые, как и сообщалось ранее, находятся в тяжелом состоянии в больнице. Об этом Суспільному 23 сентября сообщил начальник Кременчугского РВА Олег Ледник.



По его словам, после ракетного удара по центру Кременчуга вечером 22 сентября госпитализировали 31 человека, еще один обратился к медикам ночью.



«К сожалению, есть один погибший, соболезнование семье погибшего. Это мужчина. Состояние детей: все дети (лечатся – ред.) амбулаторно. У одного была черепно-мозговая травма, это вызвано падением навесного потолка. Не страшно. Дети цели», ― говорит Олег Ледник.



Три человека, которые с 22 сентября находились в тяжелом состоянии в больнице, сейчас прооперированы. Их состояние остается неизменным.



Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Кременчугу, сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Позже до 31 человека выросло количество пострадавших в результате российської ракетной атаки.