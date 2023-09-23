Кількість жертв внаслідок ракетного обстрілу Кременчука зросла

Число травмованих внаслідок ракетного обстрілу Кременчука зросло до 32 осіб, з них троє людей, які, як і повідомлялося раніше, перебувають у тяжкому стані в лікарні. Про це Суспільному, 23 вересня, повідомив начальник Кременчуцького РВА Олег Лєднік.



За його словами, після ракетного удару по центру Кременчука увечері, 22 вересня, госпіталізували 31 особу, ще один звернувся до медиків уночі.



«На жаль, є один загиблий, співчуття сім'ї загиблого. Це чоловік. Стан дітей: усі діти (лікуються – ред.) амбулаторно. У одного була черепно-мозкова травма, що спричинене падінням навісної стелі. Не страшно. Діти цілі», ― каже Олег Лєднік.



Трьох людей, які з 22 вересня перебували у тяжкому стані в лікарні, зараз прооперовані. Їхній стан залишається незмінним.



Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Кременчуку, про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Пізніше до 31 особи зросла кількість постраждалих внаслідок російської ракетної атаки.