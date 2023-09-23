Решение о передаче ATACMS было принято заранее

Издание Financial Times со ссылкой на свои источники утверждает, что администрация Байдена приняла решение о передаче Украине ракет дальнего действия ATACMS еще до визита Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщает Крым.Реалии.



Администрация главы Белого дома решила публично не объявлять о поставках Украине ракет ATACMS и передать только ракеты с кассетной боевой частью.



Это было сделано для того, чтобы российская армия имела меньше времени для изменения своих логистических цепочек, которые могут стать потенциальной целью этих ракет. США отправят ракеты в ближайшее время, сначала в небольших количествах, отметили источники.



Дальнобойные ракеты ATACMS можно использовать для стрельбы из артиллерийского ракетного комплекса HIMARS и других систем подобного класса. С помощью ATACMS ВСУ могут бить по целям, которые расположены за триста километров от позиций РСЗО.



Напомним, что Президент США Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет большой дальности ATACMS для помощи в войне с Россией.