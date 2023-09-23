Рішення про передачу ATACMS було прийнято заздалегідь

Видання Financial Times з посиланням на свої джерела стверджує, що адміністрація Байдена ухвалила рішення про передачу Україні ракет дальньої дії ATACMS ще до візиту Володимира Зеленського до Вашингтона, повідомляє Крим.Реалії.



Адміністрація глави Білого дому вирішила публічно не оголошувати про постачання Україні ракет ATACMS та передати лише ракети з касетною бойовою частиною.



Це було зроблено для того, щоб російська армія мала менше часу для зміни своїх логістичних ланцюжків, які можуть стати потенційною ціллю цих ракет. США відправлять ракети найближчим часом, спочатку у невеликих кількостях, зазначили джерела.



Далекобійні ракети ATACMS можна використовувати для стрільби з артилерійського ракетного комплексу HIMARS та інших систем такого класу. За допомогою ATACMS ЗСУ можуть бити за цілями, які розташовані за 300 кілометрів від позицій РСЗВ.



Нагадаємо, що Президент США Джо Байден пообіцяв своєму українському колезі Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати нададуть невелику кількість ракет великої дальності ATACMS для допомоги у війні з Росією.