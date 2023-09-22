Президент США Джо Байден пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Соединенные Штаты предоставят небольшое количество ракет большой дальности ATACMS для помощи в войне с Россией.



Об этом сообщает NBC News со ссылкой на трех американских чиновника и представителя Конгресса, знакомых с ходом переговоров.



Чиновники, не уполномоченные выступать публично, не сообщили, когда именно будут доставлены ракеты и когда об этом будт объявлено.



По итогам переговоров с Байденом 21 сентября Зеленский заявил, что Украина упорно работает над получением дальнобойного оружия и результаты этой работы будут заметны через некоторое время.



С прошлого года Украина просит предоставить ракеты ATACMS, которые дадут ВСУ возможность поражать цели на расстоянии до 300 километров, нанося удары по линиям снабжения, базам и штабам в тылу российских войск.